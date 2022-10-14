В Хасавюрте во время драки погиб 25-летний местный житель

Драка между молодыми людьми в Хасавюрте завершилась смертью, 25-летний местный житель умер от ножевых ранений.

Как информирует пресс-служба СК по республике, по подозрению в убийстве арестован 29-летний житель Хасавюрта.

Как показывает следствие, 12 октября этого года подозреваемый на почве ранее возникшей ссоры в ходе телефонного разговора договорился с 25-летним местным жителем о встрече возле магазина «Акбар», который находится на улице Махачкалинское шоссе в Хасавюрте, куда прибыл со своими знакомыми.

Ближе к полуночи перед магазином между двумя парнями завязалась драка, в ходе которой подозреваемый подошел к ним и целенаправленно нанес 25-летнему мужчине два ножевых удара в жизненно важные органы.

От полученных травм потерпевший умер в Центральной городской больнице. Расследование продолжается.