ЗАМАНА - В Дагестане у 18-летнего пассажира рейсового автобуса выявили примерно 400 грамм марихуаны

В Дагестане у 18-летнего пассажира рейсового автобуса выявили примерно 400 грамм марихуаны

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13 октября, 2022. Четверг 15:44
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В Дагестане у 18-летнего пассажира рейсового автобуса выявили примерно 400 грамм марихуаны

В салоне рейсового автобуса, ехавшего из Москвы в Махачкалу, на ФКПП «Артезианский» полиция обнаружила пакет с марихуаной, информирует пресс-служба ГУ МВД России по СКФО.

В Дагестане у 18-летнего пассажира рейсового автобуса выявили примерно 400 грамм марихуаны

«В процессе осмотра салона автобуса сотрудники полиции под одним из пассажирских сидений нашли полимерный пакет коричневого цвета с растительным веществом серо-зеленого цвета. Следуя данным экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством “марихуана” весом около 400 граммов», – заявляет ведомство.

Полицейские выявили подозреваемого в нелегальном обороте наркотиков. Им оказался в прошлом судимый 18-летний житель Махачкалы, он ехал в этом же автобусе в качестве пассажира. В отношении юноши открыто уголовное дело.

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