Как заявляет ведомство, в дежурную часть заявил начальник телекоммуникационной компании. Он сообщил, что накануне ночью некто проник в помещение офиса и присвоил деньги в сумме более 1 900 000 рублей. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции выявили личность подозреваемой. Ею оказалась 18-летняя девушка, которая созналась в преступлении. Как она призналась, она недавно уволилась из вышеуказанной организации, но имеющиеся ключи от офиса работодателю не вернула. Дождавшись поздней ночи, преступница отключила сигнализацию, открыла дверь и украла из сейфа крупную сумму наличных. Так она пыталась улучшить свое материальное положение и переехать. «Девушку арестовали и открыли уголовное дело по статье 158 УК России (кража). Украденные деньги вернули организации», – сообщает МВД.
Экс-сотрудница офиса связи в Избербаше арестована за кражу около 2 млн рублей
- Автор Дарья
- 13 октября, 2022. Четверг 13:13
Полиция Избербаша раскрыла кражу денег из офиса связи, информирует пресс-служба МВД по региону.
Последнее от Дарья
- Redwings с ноября начнет осуществлять прямые рейсы из Уфы в Махачкалу
- Дагестан и Узбекистан подписали экспортный договор на 3,5 млн долларов
- Около 150 учителей из Буйнакска получили награды за труд и преданность профессии
- Вулканический пепел нашли на дне высохшего американского водохранилища Мид
- В Хасавюрте прошла памятная акция к 79-летию Битвы за Кавказ