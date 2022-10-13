ЗАМАНА - Экс-сотрудница офиса связи в Избербаше арестована за кражу около 2 млн рублей

Экс-сотрудница офиса связи в Избербаше арестована за кражу около 2 млн рублей

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13 октября, 2022. Четверг 13:13
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Экс-сотрудница офиса связи в Избербаше арестована за кражу около 2 млн рублей

Полиция Избербаша раскрыла кражу денег из офиса связи, информирует пресс-служба МВД по региону.

Экс-сотрудница офиса связи в Избербаше арестована за кражу около 2 млн рублей

Как заявляет ведомство, в дежурную часть заявил начальник телекоммуникационной компании. Он сообщил, что накануне ночью некто проник в помещение офиса и присвоил деньги в сумме более 1 900 000 рублей. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции выявили личность подозреваемой. Ею оказалась 18-летняя девушка, которая созналась в преступлении. Как она призналась, она недавно уволилась из вышеуказанной организации, но имеющиеся ключи от офиса работодателю не вернула. Дождавшись поздней ночи, преступница отключила сигнализацию, открыла дверь и украла из сейфа крупную сумму наличных. Так она пыталась улучшить свое материальное положение и переехать. «Девушку арестовали и открыли уголовное дело по статье 158 УК России (кража). Украденные деньги вернули организации», – сообщает МВД.

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