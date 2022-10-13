Как заявляет пресс-служба ведомства, на 462 километре автомобильной дороги «Астрахань - Махачкала» водитель пассажирской «ГАЗели» сбил корову, находившуюся на проезжей части дороги, в результате чего машина упала в кювет. «В результате инцидента водитель и 7 пассажиров автомобиля с различными травмами были госпитализированы», — заявляет МВД.
8 человек получили травмы в Дагестане при столкновении ГАЗели с коровой
- Автор Дарья
- 13 октября, 2022. Четверг 00:12
Сегодня, 12 октября, в Кумторкалинском районе случилась авария. По предварительным сведениям МВД по региону, пострадали 8 человек.
Последнее от Дарья
- Молодежный исторический квест пройдет в музее «Россия – моя история»
- Министр туризма: «Запрос на отдых в Дагестане по сравнению с 2021 годом возрос на 30-40%»
- Конференция «Творить, пока жива…» к 90-летию Фазу Алиевой прошла в ДФИЦ РАН
- Продолжение «Дюны» выйдет раньше запланированной даты
- «Россети Северный Кавказ» подвели итоги работы энергосбытовых отделений в Дагестане