ЗАМАНА - 8 человек получили травмы в Дагестане при столкновении ГАЗели с коровой

8 человек получили травмы в Дагестане при столкновении ГАЗели с коровой

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13 октября, 2022. Четверг 00:12
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8 человек получили травмы в Дагестане при столкновении ГАЗели с коровой

Сегодня, 12 октября, в Кумторкалинском районе случилась авария. По предварительным сведениям МВД по региону, пострадали 8 человек. 

8 человек получили травмы в Дагестане при столкновении ГАЗели с коровой

Как заявляет пресс-служба ведомства, на 462 километре автомобильной дороги «Астрахань - Махачкала» водитель пассажирской «ГАЗели» сбил корову, находившуюся на проезжей части дороги, в результате чего машина упала в кювет.  «В результате инцидента водитель и 7 пассажиров автомобиля с различными травмами были госпитализированы», — заявляет МВД.

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