ЗАМАНА - В Каспийске расследуют дело о смерти рабочего в результате падения с 6-го этажа

В Каспийске расследуют дело о смерти рабочего в результате падения с 6-го этажа

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12 октября, 2022. Среда 13:28
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В Каспийске расследуют дело о смерти рабочего в результате падения с 6-го этажа

Следственный отдел Каспийска открыл уголовное дело после смерти рабочего на строительном участке, информирует пресс-служба республиканского СК.

В Каспийске расследуют дело о смерти рабочего в результате падения с 6-го этажа

Дело открыто по статье 216 УК России (нарушение правил безопасности при осуществлении строительных работ, повлекшее по неосторожности гибель человека).

Как показывает следствие, 12 сентября этого года в Каспийске ответственные сотрудники строительной компании без организации инструктажа по технике безопасности, без каски и ремня допустили рабочего строительной бригады, являющегося гражданином другой страны, к проведению работ на объекте недостроенного высокоэтажного здания.

Во время работы один из строителей потерял равновесие и рухнул на бетонный козырек первого этажа с высоты 6-го этажа дома. Из-за тяжелых травм он погиб на месте.

«В данный момент по делу проходит комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на выявление виновного лица и привлечение его к уголовной ответственности», – сообщает ведомство. 

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