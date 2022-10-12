«Наезд случился на 944-м километре ФАД “Кавказ”. 19-летний юноша из Табасаранского района, находясь за рулем LADA Priora, наехал на 61-летнюю женщину из Дербентского района, переходившую проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода», – сообщает МВД по республике. В результате аварии женщина от полученных травм погибла на месте инцидента. По данному факту будет принято процессуальное решение.
Под колесами автомобиля в Дербентском районе погибла женщина
- Автор Дарья
- 12 октября, 2022. Среда 12:45
Накануне в Дербентском районе в результате ДТП скончалась местная жительница, информирует пресс-служба МВД по региону.
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