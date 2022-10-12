ЗАМАНА - Под колесами автомобиля в Дербентском районе погибла женщина

Под колесами автомобиля в Дербентском районе погибла женщина

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12 октября, 2022. Среда 12:45
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Под колесами автомобиля в Дербентском районе погибла женщина

Накануне в Дербентском районе в результате ДТП скончалась местная жительница, информирует пресс-служба МВД по региону. 

Под колесами автомобиля в Дербентском районе погибла женщина

«Наезд случился на 944-м километре ФАД “Кавказ”. 19-летний юноша из Табасаранского района, находясь за рулем LADA Priora, наехал на 61-летнюю женщину из Дербентского района, переходившую проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода», – сообщает МВД по республике. В результате аварии женщина от полученных травм погибла на месте инцидента. По данному факту будет принято процессуальное решение.

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