Под колесами автомобиля в Дербентском районе погибла женщина

«Наезд случился на 944-м километре ФАД “Кавказ”. 19-летний юноша из Табасаранского района, находясь за рулем LADA Priora, наехал на 61-летнюю женщину из Дербентского района, переходившую проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода», – сообщает МВД по республике. В результате аварии женщина от полученных травм погибла на месте инцидента. По данному факту будет принято процессуальное решение.