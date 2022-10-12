Как показывает следствие, глава компании, основываясь на заключенных контрактах об участии в долевом возведении многоквартирного 16-этажного дома в Дербенте, получил от 104 человек денежные средства на общую сумму более 218 млн. рублей. Часть суммы он вложил в возведение дома. Оставшиеся средства в размере более 102 миллионов рублей гендиректор общества присвоил, после чего пропал. Сейчас обвиняемый находится под стражей, а на его имущество наложен арест, уточняет ведомство.
Гендир строительной компании в Дербенте предстанет перед судом за кражу более 100 млн рублей дольщиков
- Автор Дарья
- 12 октября, 2022. Среда 08:12
Прокуратура Дербента передала в городской суд уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Первый строительный». Его обвиняют в краже крупной суммы денег у участников долевого строительства многоквартирного здания, информирует пресс-служба ведомства.
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