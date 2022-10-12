Гендир строительной компании в Дербенте предстанет перед судом за кражу более 100 млн рублей дольщиков

Как показывает следствие, глава компании, основываясь на заключенных контрактах об участии в долевом возведении многоквартирного 16-этажного дома в Дербенте, получил от 104 человек денежные средства на общую сумму более 218 млн. рублей. Часть суммы он вложил в возведение дома. Оставшиеся средства в размере более 102 миллионов рублей гендиректор общества присвоил, после чего пропал. Сейчас обвиняемый находится под стражей, а на его имущество наложен арест, уточняет ведомство.