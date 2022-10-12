Экс-сотрудник Минтруда региона предстанет перед судом

Экс-работник Минтруда республики предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и руководстве структурного подразделения преступного общества с использованием служебного положения. Об этом информирует пресс-служба Прокуратуры региона.

Как показывает следствие, в 2017-2018 годах он по своей воле вошел в преступное сообщество должностных лиц Минтруда региона. По указанию руководителя сообщества начальник управления сформировал и возглавил структурные подразделения сообщества, к работе которых привлек лидеров комплексных Центров социального обслуживания населения в городах и районах Дагестана. Внося в государственное задание завышенные данные о числе социально нуждающихся россиян, участники преступного сообщества украли более 82 миллионов рублей из бюджета страны. Пресс-служба заявила, что с обвиняемым получен досудебный договор о сотрудничестве.