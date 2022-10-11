Жителю Дагестана предъявлено обвинение в убийстве своего знакомого

Стоит напомнить, что 21 сентября обвиняемый, проезжая по селу Новогеоргиевка Тарумовского района, по пути встретил своего 26-летнего знакомого, которого он подобрал в качестве пассажира. Далее они выехали в сторону Кизляра, по дороге между ними случилась ссора, переросшая в драку, в ходе которой преступник ножом ударил несколько раз потерпевшего, из-за чего тот и погиб.

«Ранее по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас осуществляется комплекс следственных действий, которые направлены на закрепление доказательственной базы», – отмечает Управление СК.