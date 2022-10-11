Жительницу Буйнакска подозревают в краже 400 000 рублей с карты знакомого

Сотрудники полиции Буйнакска задержали 47-летнюю женщину, которая подозревается в краже, информирует пресс-служба МВД по республике.

Выявлено, что подозреваемая осуществила кражу 400 000 рублей с банковской карты 23-летнего парня.

Как оказалось, потерпевший оставил женщине ключи от своей квартиры и банковскую карту, попросив вовремя оплачивать аренду и ЖКХ в период его поездки. Сумма расходов составляла 50 000 рублей.

Планируемая двухнедельная командировка потерпевшего затянулась, а женщина, увидев, что карта является зарплатной и на нее постоянно поступают денежные средства, решила снимать сумму больше обговоренной для своих целей.

А спохватившемуся хозяину карты она заявила, что таким образом хотела обезопасить деньги от мошенников. Вернувшись домой, потерпевший так и не смог получить средства назад.

Открыто уголовное дело.