Выявлено, что подозреваемая осуществила кражу 400 000 рублей с банковской карты 23-летнего парня.
Как оказалось, потерпевший оставил женщине ключи от своей квартиры и банковскую карту, попросив вовремя оплачивать аренду и ЖКХ в период его поездки. Сумма расходов составляла 50 000 рублей.
Планируемая двухнедельная командировка потерпевшего затянулась, а женщина, увидев, что карта является зарплатной и на нее постоянно поступают денежные средства, решила снимать сумму больше обговоренной для своих целей.
А спохватившемуся хозяину карты она заявила, что таким образом хотела обезопасить деньги от мошенников. Вернувшись домой, потерпевший так и не смог получить средства назад.
Открыто уголовное дело.