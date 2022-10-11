ЗАМАНА - В Буйнакском районе произошла авария, есть погибшие

В Буйнакском районе произошла авария, есть погибшие

Автор
11 октября, 2022. Вторник 11:35
|||
В Буйнакском районе произошла авария, есть погибшие

В Буйнакском районе случилась смертельная авария, информирует пресс-служба МВД по региону.

В Буйнакском районе произошла авария, есть погибшие

ДТП произошло на 27-м км автомобильной дороги «Махачкала – Верхний Гуниб» в Буйнакском районе. Мужчина из пригородного посёлка Махачкалы, пребывая за рулём «ВАЗ-219470», не справился с управлением и врезался в Hyundai Accent, которым управлял 36-летний житель Хунзахского района.

«В результате аварии 30-летняя пассажирка “ВАЗ-219470” от полученных травм погибла на месте инцидента. Водитель автомобиля и пребывающая там 12-летняя девочка, а также пассажиры Hyundai Accent 6, 65 и 70 лет с различными телесными повреждениями были госпитализированы», – отмечает ведомство.

Прочитано 30 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top