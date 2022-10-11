В Буйнакском районе произошла авария, есть погибшие

ДТП произошло на 27-м км автомобильной дороги «Махачкала – Верхний Гуниб» в Буйнакском районе. Мужчина из пригородного посёлка Махачкалы, пребывая за рулём «ВАЗ-219470», не справился с управлением и врезался в Hyundai Accent, которым управлял 36-летний житель Хунзахского района.

«В результате аварии 30-летняя пассажирка “ВАЗ-219470” от полученных травм погибла на месте инцидента. Водитель автомобиля и пребывающая там 12-летняя девочка, а также пассажиры Hyundai Accent 6, 65 и 70 лет с различными телесными повреждениями были госпитализированы», – отмечает ведомство.