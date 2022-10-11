ДТП случилось на 14 км автомобильной дороги «Хасавюрт-Новолакское».
Семнадцатилетний парень без водительских прав сел за руль «ВАЗ-21124» и не справился с управлением, съехав с дороги на обочину встречного направления, после чего врезался в дерево. «В результате аварии подросток и трое других несовершеннолетних пассажиров - жители Новолакского района 15, 16 и 17 лет, с различными телесными травмами были госпитализированы», — заявляет ведомство.
В Дагестане 4 подростка получили травмы в ДТП
- Автор Дарья
- 11 октября, 2022. Вторник 00:07
Накануне в Новолакском районе в результате аварии получили травмы 4 подростка, информирует пресс-служба МВД региона.
ДТП случилось на 14 км автомобильной дороги «Хасавюрт-Новолакское».
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