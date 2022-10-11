В Дагестане 4 подростка получили травмы в ДТП

ДТП случилось на 14 км автомобильной дороги «Хасавюрт-Новолакское».



Семнадцатилетний парень без водительских прав сел за руль «ВАЗ-21124» и не справился с управлением, съехав с дороги на обочину встречного направления, после чего врезался в дерево. «В результате аварии подросток и трое других несовершеннолетних пассажиров - жители Новолакского района 15, 16 и 17 лет, с различными телесными травмами были госпитализированы», — заявляет ведомство.