Дело дагестанского подростка, обвиняемого в убийстве дедушки, направлено в суд

Стоит напомнить, что 11 мая этого года на территории Карабудахкентского района в 10 километрах от города Избербаш парень убил своего 67-летнего дедушку с использованием ножа. После совершения преступления обвиняемый облил горючей жидкостью труп родственника и поджёг его. «Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправлено в суд для рассмотрения», — заявило ведомство.