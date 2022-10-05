ЗАМАНА - Дело дагестанского подростка, обвиняемого в убийстве дедушки, направлено в суд

Дело дагестанского подростка, обвиняемого в убийстве дедушки, направлено в суд

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05 октября, 2022. Среда 08:47
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Дело дагестанского подростка, обвиняемого в убийстве дедушки, направлено в суд

Следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего юноши, которого обвиняют в убийстве своего дедушки, информирует пресс-служба СК республики.

Дело дагестанского подростка, обвиняемого в убийстве дедушки, направлено в суд

Стоит напомнить, что 11 мая этого года на территории Карабудахкентского района в 10 километрах от города Избербаш парень убил своего 67-летнего дедушку с использованием ножа. После совершения преступления обвиняемый облил горючей жидкостью труп родственника и поджёг его. «Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправлено в суд для рассмотрения», — заявило ведомство.

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