ЗАМАНА - В частном доме в Махачкале начался пожар

В частном доме в Махачкале начался пожар

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05 октября, 2022. Среда 00:11
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В частном доме в Махачкале начался пожар

На улице Дахадаева 17 б загорелся частный жилой дом, информирует пресс-служба МЧС по региону. 

В частном доме в Махачкале начался пожар

«Огнем охватило частный жилой дом на площади 100 м², дополнительно отправлена техника», — заявило ведомство.  Пожар тушили специалисты и 5 единиц техники. Жертв нет, сообщила пресс-служба.

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