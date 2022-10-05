«Огнем охватило частный жилой дом на площади 100 м², дополнительно отправлена техника», — заявило ведомство. Пожар тушили специалисты и 5 единиц техники. Жертв нет, сообщила пресс-служба.
В частном доме в Махачкале начался пожар
- Автор Дарья
- 05 октября, 2022. Среда 00:11
На улице Дахадаева 17 б загорелся частный жилой дом, информирует пресс-служба МЧС по региону.
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