«Специалисты уголовного розыска Каспийска выявили, что 23-летний парень совершил поджог салона “ВАЗ-2104”, который принадлежал 57-летнему махачкалинцу. Сумма ущерба составила 50 000 рублей», – заявляет ведомство. Полиция доставила подозреваемого в отдел. Он признался, что поздно ночью возвращался домой, но при виде припаркованной на одной из улиц машин у него появилось внезапное желание сжечь ее. Убедившись, что дверь не заперта, он с использованием зажигалки воспламенил салон и отправился домой. Через короткое время парень был пойман полицейскими, однако объяснить свои действия тот так и не смог.
Каспийчанин задержан за поджог чужого автомобиля
- Автор Дарья
- 04 октября, 2022. Вторник 15:17
Полиция арестовала 23-летнего каспийчанина по подозрению в поджоге автомобиля, информирует пресс-служба регионального МВД.
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