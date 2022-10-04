Каспийчанин задержан за поджог чужого автомобиля

«Специалисты уголовного розыска Каспийска выявили, что 23-летний парень совершил поджог салона “ВАЗ-2104”, который принадлежал 57-летнему махачкалинцу. Сумма ущерба составила 50 000 рублей», – заявляет ведомство. Полиция доставила подозреваемого в отдел. Он признался, что поздно ночью возвращался домой, но при виде припаркованной на одной из улиц машин у него появилось внезапное желание сжечь ее. Убедившись, что дверь не заперта, он с использованием зажигалки воспламенил салон и отправился домой. Через короткое время парень был пойман полицейскими, однако объяснить свои действия тот так и не смог.