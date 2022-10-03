ЗАМАНА - Дагестанское погрануправление предотвратило крупную контрабанду валюты в Азербайджан

Дагестанское погрануправление предотвратило крупную контрабанду валюты в Азербайджан

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03 октября, 2022. Понедельник 16:13
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Дагестанское погрануправление предотвратило крупную контрабанду валюты в Азербайджан

Специалисты Пограничного управления ФСБ РФ по региону остановили попытку осуществления контрабанды денежных средств из России в Азербайджан, информирует пресс-служба пограничного ведомства. 

Дагестанское погрануправление предотвратило крупную контрабанду валюты в Азербайджан

«На автомобильном пункте пропуска “Ново-Филя” в процессе осмотра грузового транспорта под управлением иностранного гражданина в кабине были выявлены примерно 33 000 долларов, которые не были задекларированы в установленном законом порядке», – заявила пресс-служба.

В отношении иностранца открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК России «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов», – уточняет ведомство.

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