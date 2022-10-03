Дагестанское погрануправление предотвратило крупную контрабанду валюты в Азербайджан

«На автомобильном пункте пропуска “Ново-Филя” в процессе осмотра грузового транспорта под управлением иностранного гражданина в кабине были выявлены примерно 33 000 долларов, которые не были задекларированы в установленном законом порядке», – заявила пресс-служба.



В отношении иностранца открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК России «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов», – уточняет ведомство.