Полицейских проверят по всем фактам возможного превышения должностных полномочий.
«Если вина работников полиции будет выявлена, их будут привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — высказалась пресс-служба.
Руководство МВД по республике назначило проверки в отношении своих работников, обеспечивающих безопасность в ходе недавних несанкционированных митингов, информирует пресс-служба надзорного органа.
Полицейских проверят по всем фактам возможного превышения должностных полномочий.
«Если вина работников полиции будет выявлена, их будут привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — высказалась пресс-служба.
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