ЗАМАНА - В Дагестане назначены проверки в отношении сотрудников после митингов

В Дагестане назначены проверки в отношении сотрудников после митингов

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03 октября, 2022. Понедельник 10:44
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В Дагестане назначены проверки в отношении сотрудников после митингов

Руководство МВД по республике назначило проверки в отношении своих работников, обеспечивающих безопасность в ходе недавних несанкционированных митингов, информирует пресс-служба надзорного органа.

В Дагестане назначены проверки в отношении сотрудников после митингов

Полицейских проверят по всем фактам возможного превышения должностных полномочий.

«Если вина работников полиции будет выявлена, их будут привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — высказалась пресс-служба.

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