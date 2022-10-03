По имеющимся данным, уроки отменились в школах №10, №29 и так далее.
Образовательные учреждения обследуют специалисты правоохранительных органов.
Детей в махачкалинских школах эвакуируют из-за поступивших сообщений об угрозе минирования.
По имеющимся данным, уроки отменились в школах №10, №29 и так далее.
Образовательные учреждения обследуют специалисты правоохранительных органов.
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