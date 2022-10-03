ЗАМАНА - В школах Махачкалы вновь объявлена эвакуация

В школах Махачкалы вновь объявлена эвакуация

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03 октября, 2022. Понедельник 09:37
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В школах Махачкалы вновь объявлена эвакуация

Детей в махачкалинских школах эвакуируют из-за поступивших сообщений об угрозе минирования.

В школах Махачкалы вновь объявлена эвакуация

По имеющимся данным, уроки отменились в школах №10, №29 и так далее.

Образовательные учреждения обследуют специалисты правоохранительных органов.

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