В Избербаше КамАЗ протаранил 4 автомобиля из-за отказа тормозов

По полученным сведениям, ДТП случилось из-за отказавшей тормозной системы на спуске. В результате аварии жертв нет. Стоит напомнить, что накануне в пригороде Махачкалы произошла похожая авария. Водитель автомобиля КамАЗ из-за отказа тормозов не смог справиться с управлением и столкнулся с пассажирским микроавтобусом, после чего врезался в LADA Niva и «ВАЗ-2109». В результате ДТП скончались 5 человек.