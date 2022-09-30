ЗАМАНА - В Избербаше КамАЗ протаранил 4 автомобиля из-за отказа тормозов

В Избербаше КамАЗ протаранил 4 автомобиля из-за отказа тормозов

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30 сентября, 2022. Пятница 11:21
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В Избербаше КамАЗ протаранил 4 автомобиля из-за отказа тормозов

В Избербаше КамАЗ врезался в 4 автотранспорта и снес столб.

В Избербаше КамАЗ протаранил 4 автомобиля из-за отказа тормозов

По полученным сведениям, ДТП случилось из-за отказавшей тормозной системы на спуске. В результате аварии жертв нет. Стоит напомнить, что накануне в пригороде Махачкалы произошла похожая авария. Водитель автомобиля КамАЗ из-за отказа тормозов не смог справиться с управлением и столкнулся с пассажирским микроавтобусом, после чего врезался в LADA Niva и «ВАЗ-2109». В результате ДТП скончались 5 человек.

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