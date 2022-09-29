ЗАМАНА - Заведующая детсадом и сотрудник администрации в Дербентском районе подозреваются в служебном подлоге

Заведующая детсадом и сотрудник администрации в Дербентском районе подозреваются в служебном подлоге

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29 сентября, 2022. Четверг 17:07
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Заведующая детсадом и сотрудник администрации в Дербентском районе подозреваются в служебном подлоге

Следователи открыли уголовное дело в отношении заведующей одного из детских садов Дербентского района и должностного лица районной администрации по подозрению в служебном подлоге, информирует пресс-служба СК республики.

Заведующая детсадом и сотрудник администрации в Дербентском районе подозреваются в служебном подлоге

Летом минувшего года дошкольное образовательное учреждение подписало договор с подрядной компанией на капремонт здания детского сада стоимостью 1,2 млн рублей со сроком проведения работ в течение 30 дней.

В августе того же года обвиняемые, заведомо зная, что ремонтные работы в полном объеме не осуществлены, подписали документ о приемке работ. После чего на банковский счет строительной компании были направлены бюджетные денежные средства.

«Следуя акту экспертного исследования, а также контрольных обмеров осуществленных работ на объекте, по состоянию на апрель нынешнего года не были проведены строительные и ремонтные работы на сумму 380 000 рублей», – заявляет ведомство.

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