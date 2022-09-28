ЗАМАНА - Житель Ботлихского района стал участником уголовного дела за хранение оружия и боеприпасов

Житель Ботлихского района стал участником уголовного дела за хранение оружия и боеприпасов

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28 сентября, 2022. Среда 13:44
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Житель Ботлихского района стал участником уголовного дела за хранение оружия и боеприпасов

Уроженец Ботлихского района подозревается в хранении оружия и боеприпасов, информирует пресс-служба МВД по республике.

Житель Ботлихского района стал участником уголовного дела за хранение оружия и боеприпасов

Как заявляет ведомство, сотрудники полиции Ботлихского района в процессе оперативно-разыскных мероприятий в селе Тлох в подсобном помещении частного дома, который принадлежит 55-летнему местному жителю, был выявлен и изъят карабин СКС, а также примерно 200 патронов калибра 7,62 мм без соответствующих документов. Осуществленная экспертиза определила, что карабин пригоден для использования.

«В ходе разбирательства владелец дома не смог предоставить необходимые документы на оружие. По признакам состава преступления открыто уголовное дело по статье 222 УК России (Незаконные покупка, передача, продажа, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия)», – заявляет МВД.

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