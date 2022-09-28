ЗАМАНА - В Махачкале авто врезалось в электрический столб

В Махачкале авто врезалось в электрический столб

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28 сентября, 2022. Среда 01:45
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В Махачкале авто врезалось в электрический столб

В Махачкале автомобиль врезался в опору линий электропередач, что стало причиной отключения электроснабжения в нескольких микрорайонах.

В Махачкале авто врезалось в электрический столб

Инцидент случился у канала имени Октябрьской революции. Водитель не смог справиться с управлением и врезался столб, а от удара бетонная опора разрушилась и рухнула в воду. Весь микрорайон пребывает без электричества. В зоне отключения оказались микрорайон Урожай, район Детской республиканской клинической больницы, улица Магомедтагирова и ряд других прилегающих территорий.

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