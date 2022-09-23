Уроженец Дагестана задержан по подозрению в совершении убийства своего знакомого

Как заявляет следствие, 21 сентября текущего года подозреваемый, находясь в автомобиле, встретил своего 26-летнего знакомого, которого он подобрал в качестве пассажира, после чего они отправились в сторону Кизляра. По дороге между ними случилась ссора. Подозреваемый множество раз ударил ножом потерпевшего, от которых последний умер.

«Подозреваемый арестован, найдено и изъято орудие убийства – нож, назначены судебные экспертизы. На данный момент осуществляется комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы», – информирует МВД.