ЗАМАНА - «Россети Северный Кавказ» добились возврата 272 000 рублей от майнера-энерговора в Дагестане

«Россети Северный Кавказ» добились возврата 272 000 рублей от майнера-энерговора в Дагестане

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22 сентября, 2022. Четверг 13:11
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«Россети Северный Кавказ» добились возврата 272 000 рублей от майнера-энерговора в Дагестане

Обвинительный приговор мирового судьи Кумторкалинского района Дагестана вынесен в отношении мужчины из села Учкент, сделавшего на чердаке нежилого дома майнинг-ферму, самовольно подключив ее к трансформатору, информирует пресс-служба организации.

«Россети Северный Кавказ» добились возврата 272 000 рублей от майнера-энерговора в Дагестане
Происшествия

Стоит напомнить, что факт нелегального использования электроэнергии при добыче криптовалюты был выявлен зимой нынешнего года в процессе совместных мероприятий сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ» и представителей правоохранительных органов. В результате уголовно наказуемых действий майнера объем бездоговорного потребления электричества за неполных 3 месяца превысил 137000 киловатт-часов.

«Размер ущерба, который был причинен электросетевому комплексу республики, оценен в 271,8 тыс. рублей. Сведения были направлены в правоохранительные органы региона для принятия последующих мер в рамках законодательства. Благодаря комплексу правовых мер, предпринятых работниками ПАО “Россети Северный Кавказ”, майнер полностью вернул корпорации оказанный ущерб», – заявляет пресс-служба.

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