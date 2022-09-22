В Карабудахкентском районе водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места инцидента

Накануне в Карабудахкентском районе водитель автомобиля задавил пешехода и скрылся с места инцидента, информирует пресс-служба МВД по региону.

Как заявляет ведомство, на 822-ом километре автомобильной дороги «Кавказ» в Карабудахкентском районе 58-летний мужчина, находясь за рулем «LADA Kalina», совершил наезд на 59-летнего гражданина, который переходил проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. Владелец машины скрылся с места ДТП. В результате аварии пешеход погиб на месте инцидента. «Принятыми мерами работниками Госавтоинспекции водитель найден и доставлен в отдел полиции для последующего разбирательства», – уточнили в МВД.