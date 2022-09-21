Как заявляет ведомство, у парня, в прошлом судимого за хранение наркотиков, при личном досмотре была выявлена и изъята коробка с крупной партией сильнодействующего вещества «трамал» весом 294,4 грамма. Со слов задержанного, в поисках легкого заработка он специально нашел поставщика в интернете и в дальнейшем приобретал у него оптовые партии для сбыта при помощи закладок. В момент задержания обвиняемый как раз получал новый товар для оборота.
В Махачкале задержан предполагаемый закладчик с коробкой наркотических веществ
- Автор Дарья
- 21 сентября, 2022. Среда 16:24
Работники УКОН МВД Дагестана задержали 22-летнего махачкалинца, которого подозревают в нелегальной продаже сильнодействующих препаратов, информирует пресс-служба МВД региона.
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