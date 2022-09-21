В Махачкале задержан предполагаемый закладчик с коробкой наркотических веществ

Как заявляет ведомство, у парня, в прошлом судимого за хранение наркотиков, при личном досмотре была выявлена и изъята коробка с крупной партией сильнодействующего вещества «трамал» весом 294,4 грамма. Со слов задержанного, в поисках легкого заработка он специально нашел поставщика в интернете и в дальнейшем приобретал у него оптовые партии для сбыта при помощи закладок. В момент задержания обвиняемый как раз получал новый товар для оборота.