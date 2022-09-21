ЗАМАНА - Около 30 000 литров алкоголя нашли дагестанские таможенники под насыпью кукурузы в грузовике

Около 30 000 литров алкоголя нашли дагестанские таможенники под насыпью кукурузы в грузовике

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21 сентября, 2022. Среда 13:43
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Около 30 000 литров алкоголя нашли дагестанские таможенники под насыпью кукурузы в грузовике
Около 30 000 литров водки и чистого спирта, находящимися под насыпью кукурузы, выявили таможенники в Дагестане в грузовой машине.
Около 30 000 литров алкоголя нашли дагестанские таможенники под насыпью кукурузы в грузовике
Происшествия
Как проинформировала пресс-служба Дагестанской таможни, транспорт был остановлен мобильной командой таможни во время ночного патрулирования одной из дорог Дербентского района.

«Водитель фуры рассказал, что перевозит фуражную кукурузу, но документов при себе не имел. В процессе досмотра специалисты нашли под тонким слоем насыпи из кукурузы картонные коробки, в которых стояли 19 000 бутылок безакцизной водки известных торговых брендов и около 4 000 пятилитровых емкостей с чистым спиртом», – заявляет ведомство. 

На данный момент проходят оперативные мероприятия, по результатам которых будет принято решение об открытии уголовного дела по статье 171.1 УК России.

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