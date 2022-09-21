ЗАМАНА - Экстренная эвакуация школьников вновь проходит в Махачкале

Экстренная эвакуация школьников вновь проходит в Махачкале

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21 сентября, 2022. Среда 09:43
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Экстренная эвакуация школьников вновь проходит в Махачкале
В некоторых махачкалинских школах началась эвакуация детей и сотрудников в связи с поступившими сообщениями об угрозе минирования.
Экстренная эвакуация школьников вновь проходит в Махачкале
Происшествия
По заявлениям родителей детей, их предупредили об экстренной эвакуации учеников из-за угрозы минирования.

Стоит напомнить, что эвакуация школьников и сотрудников учреждений проходит уже в 5-й раз с начала сентября.

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