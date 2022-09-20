В Дагестане LADA Granta сорвалась в обрыв

Как уточняет ведомство, около 11:30 в селе Ратлуб 41-летний мужчина, пребывая за рулем LADA Granta, не справился с управлением, из-за чего автомобиль и сорвался. В результате инцидента водитель LADA Granta и его 48-летний пассажир были госпитализированы, но спасти водителя не удалось из-за несовместимых с жизнью травмами.