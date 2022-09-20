В Дербенте 16 сотрудников кафе отравились угарным газом

Как заявляет мэрия города, в Центральную городскую больницу поступило 12 взрослых и 4 подростка. Почти все сотрудники кафе. «Получилось стабилизировать состояние троих пациентов, которые изначально поступили в тяжёлом состоянии. Все больные пребывают под наблюдением медиков, их жизни ничего не угрожает», — заявляет городская администрация. По предварительной информации, причиной утечки газа могла стать появившаяся неисправность одного из агрегатов для приготовления еды, информирует пресс-служба СК по республике. «По данному факту открыта доследственная проверка, направленная на выявление всех обстоятельств инцидента», — отмечает ведомство.