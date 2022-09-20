Запись с камер видеонаблюдения попала в интернет, что вызвало большой резонанс. Появилась информация, что ребенок страдал аутизмом, поэтому не мог рассказать семье, что в садике с ним жестоко обращаются. Репортаж подготовлен РГВК "Дагестан". По инциденту открыто уголовное дело.
Избиение особенного ребенка в детском саду выявлено в Махачкале
- Автор Дарья
- 20 сентября, 2022. Вторник 01:14
В Махачкале воспитательница частного детсада для особенных детей была поймана на применении физической силы. Как обнаружилось далее, делала она это совсем не впервые.
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