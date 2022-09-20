Накануне в интернете появился видеоролик, на котором видно, как воспитательница детского сада использует физическую силу в отношении малолетнего ребенка.
"Открыто уголовное дело в отношении воспитательницы частного детского сада, подозреваемой в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.<...> Руководитель ведомства поручил исполняющему обязанности главы следственного управления Следственного комитета России по Дагестану Беляеву Д. В. провести проверку по факту применения физической силы воспитательницей в частном махачкалинском детсаду", — заявляет пресс-служба.