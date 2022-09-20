Глава СК России Бастрыкин поручил проверить факт избиения ребёнка в детском саду в Махачкале

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы следственного управления СК России по Дагестану Дмитрию Беляеву провести проверку по факту применения физической силы воспитательницей в частном детском саду в Махачкале. Следователи открыли уголовное дело, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу СК РФ по республике.

Накануне в интернете появился видеоролик, на котором видно, как воспитательница детского сада использует физическую силу в отношении малолетнего ребенка.

"Открыто уголовное дело в отношении воспитательницы частного детского сада, подозреваемой в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.<...> Руководитель ведомства поручил исполняющему обязанности главы следственного управления Следственного комитета России по Дагестану Беляеву Д. В. провести проверку по факту применения физической силы воспитательницей в частном махачкалинском детсаду", — заявляет пресс-служба.