ЗАМАНА - Житель Дагестана выплатил долг по алиментам в 280 000 рублей

Житель Дагестана выплатил долг по алиментам в 280 000 рублей

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16 сентября, 2022. Пятница 14:17
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Житель Дагестана выплатил долг по алиментам в 280 000 рублей

Дагестанские судебные приставы принудительно взыскали 280 000 рублей долгов по алиментам на содержание ребенка с 39-летнего жителя села Новогагатли Хасавюртовского района, информирует пресс-служба УФССП по региону.

Житель Дагестана выплатил долг по алиментам в 280 000 рублей
Происшествия

Как объясняет Служба судебных приставов, мужчина не спешил выплачивать алименты. «В процессе проведения проверки имущественного положения гражданина судебный пристав-исполнитель выявил, что в собственности у должника находится грузовой фургон, на который в дальнейшем был наложен арест», – заявляет пресс-служба.

Кроме того, в отношении мужчины был составлен административный протокол. В результате суд назначил гражданину следующее наказание – 30 часов обязательных работ, после чего была выплачена вся сумма начисленных алиментов.

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