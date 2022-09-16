ЗАМАНА - В Кизляре полиция задержала мужчину по подозрению в педофилии

В Кизляре полиция задержала мужчину по подозрению в педофилии

Автор
16 сентября, 2022. Пятница 13:52
|||
В Кизляре полиция задержала мужчину по подозрению в педофилии

Сегодня, 16 сентября, в Кизляре полиция задержала 43-летнего мужчину по подозрению в совершении тяжкого преступления, информирует пресс-служба МВД по республике.

В Кизляре полиция задержала мужчину по подозрению в педофилии
Происшествия

По сведениям ведомства, 31-летняя местная жительница заявила в полицию о том, что в отношении ее 4-летнего ребенка осуществлены развратные действия.

Как заявила женщина, она пригласила домой сотрудника компании бытовых услуг, а когда ненадолго отошла, вернувшись в комнату, увидела, что мужчина совершает действия сексуального характера в отношении ее дочери.

Преступник в спешке покинул дом, а через некоторое время, придя в себя, мать девочки заявила в полицию.

Собранный работниками полиции материал передан в Следственный комитет республики, уточняет пресс-служба министерства.

Прочитано 19 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top