Как заявляет ведомство, в 8:43 к спасателям обратилась девушка, которая заявила о том, что напротив ресторана «Бриз» в море тонет пенсионер.
Спасатели помогли тонущему выбраться из воды. Сейчас с ним все в порядке, от врачебной помощи он отказался.
Сегодняшним утром Каспийские спасатели предотвратили несчастный случай в море. 66-летний мужчина заплыл в море и не смог своими силами вернуться, информирует пресс-служба МЧС по республике.
Как заявляет ведомство, в 8:43 к спасателям обратилась девушка, которая заявила о том, что напротив ресторана «Бриз» в море тонет пенсионер.
Спасатели помогли тонущему выбраться из воды. Сейчас с ним все в порядке, от врачебной помощи он отказался.
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