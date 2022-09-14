ЗАМАНА - В Каспийске спасли тонущего в море 66-летнего мужчину

В Каспийске спасли тонущего в море 66-летнего мужчину

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14 сентября, 2022. Среда 13:44
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В Каспийске спасли тонущего в море 66-летнего мужчину

Сегодняшним утром Каспийские спасатели предотвратили несчастный случай в море. 66-летний мужчина заплыл в море и не смог своими силами вернуться, информирует пресс-служба МЧС по республике.

В Каспийске спасли тонущего в море 66-летнего мужчину
Происшествия

Как заявляет ведомство, в 8:43 к спасателям обратилась девушка, которая заявила о том, что напротив ресторана «Бриз» в море тонет пенсионер.

Спасатели помогли тонущему выбраться из воды. Сейчас с ним все в порядке, от врачебной помощи он отказался.

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