В Каспийске спасли тонущего в море 66-летнего мужчину

Сегодняшним утром Каспийские спасатели предотвратили несчастный случай в море. 66-летний мужчина заплыл в море и не смог своими силами вернуться, информирует пресс-служба МЧС по республике.

Как заявляет ведомство, в 8:43 к спасателям обратилась девушка, которая заявила о том, что напротив ресторана «Бриз» в море тонет пенсионер.

Спасатели помогли тонущему выбраться из воды. Сейчас с ним все в порядке, от врачебной помощи он отказался.