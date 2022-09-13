По сведениям МВД по региону, ученик одной из городских школ отправил на почту школы № 17 сразу 2 письма, что повлекло за собой эвакуацию детей и коллектива.
Юноша объяснил это глупостью и желанием пошутить. О том, что это уголовно наказуемый поступок он даже не думал.
В воскресенье он написал: «Я 3 кг тротила вам напихал бомбу. Найдите, да, по-братски отвечаю, бомба там. Она в фойе лежит, под столом». Второе сообщение поступило от него уже ночью: «Бомба в школе, отвечаю, бомба там».
В полночь всю территорию учебного заведения обследовали эксперты с собаками. Эвакуировали сторожа, но ничего не обнаружили. Ведомство уточняет, что за такое деяние предусмотрена ответственность по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Школьник растет в полной семье и на учёте в ПДН не состоял.
«Осуществляется проверка данных и сбор материала для дальнейшего принятия процессуального решения. Есть основания считать, что юноша действовал не один», — уточняет МВД.