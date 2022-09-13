Полиция задержала двух дагестанцев по подозрению в обороте наркотиков

Работники УКОН МВД Дагестана поймали 47-летнего мужчину из Хасавюрта, выращивающего коноплю в своем саду.

По сведениям республиканского МВД, на территории его жилья полиция нашла высушенную растительную массу с характерным ароматом. Исследование выявило, что изъятое вещество — марихуана, массой более 200 гр.

Подозреваемый признался, что выращивал коноплю в огороде и производил наркотик для личного использования.

Также полицейские задержали 33-летнего жителя Махачкалы, вступившего в преступный сговор через соцсеть с представителем интернет-магазина по продаже наркотиков и совершившего покупку синтетического наркотика «мефедрон».

Подозреваемые находятся в отделе МВД.