ЗАМАНА - Бывшего руководителя района в Дагестане будут судить за кражу бюджетных средств

Бывшего руководителя района в Дагестане будут судить за кражу бюджетных средств

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08 сентября, 2022. Четверг 15:51
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Бывшего руководителя района в Дагестане будут судить за кражу бюджетных средств

Экс-руководителя села Мишлеш Рутульского района обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Дело направлено в суд, информирует пресс-служба СК по республике. 

Бывшего руководителя района в Дагестане будут судить за кражу бюджетных средств
Происшествия

Как показывает следствие, в августе минувшего года обвиняемый подделал контракт на осуществление строительных работ на сумму около 598 000 рублей, которые он украл. А также подделал от имени наемных сотрудников их подписи. Следствие обеспечило полное возвращение украденных средств, уточняет ведомство.

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