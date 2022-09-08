Бывшего руководителя района в Дагестане будут судить за кражу бюджетных средств

Экс-руководителя села Мишлеш Рутульского района обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Дело направлено в суд, информирует пресс-служба СК по республике.

Как показывает следствие, в августе минувшего года обвиняемый подделал контракт на осуществление строительных работ на сумму около 598 000 рублей, которые он украл. А также подделал от имени наемных сотрудников их подписи. Следствие обеспечило полное возвращение украденных средств, уточняет ведомство.