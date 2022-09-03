Более 40 000 жителей Махачкалы пребывают без энергоснабжения

Более 40 000 махачкалинцев остались без электричества из-за технологического нарушения на подстанции, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минэнерго республики.

"В Махачкале пребывают без энергоснабжения более 40 000 горожан. В результате технологического нарушения на подстанции "Компас" в зоне отключения оказалась северная часть города. Глава Минэнерго контролирует ход восстановления электричества", — заявляет ведомство.

Как уточняют, министр объезжает проблемные зоны и лично проверяет процесс осуществляемых работ.

"Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства и причины случившейся аварии. Восстановление планируем завершить уже к завтрашнему дню. Работы будут проходить в течение ночи", — добавляет пресс-служба.