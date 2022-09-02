Младенец скончался от коклюша в Махачкале

Новорожденный, старшие братья и сестры которого не были вакцинированы, заразился и скончался от коклюша в Республиканском центре инфекционных болезней в Махачкале, информирует пресс-служба больницы.

Младенец не подлежал прививке, так как ему был всего один месяц. Заразился он от старших детей в семье, которых не вакцинировали. Коклюш был выявлен лабораторно.

Сотрудникам инфекционного центра не удалось спасти ребенка, когда у него развилось опасное осложнение коклюша – двусторонняя пневмония.

Коклюш – агрессивная инфекционная болезнь, известная высокими рисками осложнений и летального исхода при заболевании детей до одного года. Национальный календарь вакцинации предусматривает прививку в возрасте 3, 4, 5 и 6 месяцев.