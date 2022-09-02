ЗАМАНА - В Махачкале найден мужчина, подозреваемый в краже 2 смартфонов у прихожанина мечети

В Махачкале найден мужчина, подозреваемый в краже 2 смартфонов у прихожанина мечети

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02 сентября, 2022. Пятница 13:43
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В Махачкале найден мужчина, подозреваемый в краже 2 смартфонов у прихожанина мечети

Сотрудники полиции в Махачкале поймали мужчину, подозреваемого в краже двух смартфонов из мечети, информирует пресс-служба МВД по региону.

В Махачкале найден мужчина, подозреваемый в краже 2 смартфонов у прихожанина мечети
Происшествия

Как сообщает ведомство, вечером 31 августа 23-летний парень из соседней республики, пребывая в мечети по улице Д. Менделеева, украл 2 гаджета, принадлежащих одному из прихожан.

Потерпевший, 35-летний махачкалинец, заявил, что во время молитвы положил смартфоны позади себя, дабы они не мешали, но далее их не оказалось на прежнем месте.

«Подозреваемый доставлен в МВД. Как признался преступник, один телефон он продал за 1 500 рублей, другой спрятал в укромном месте, дабы позднее вернуться за ним. Украденное изъято и возвращено владельцу», – отмечает пресс-служба МВД.

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