Как сообщает ведомство, вечером 31 августа 23-летний парень из соседней республики, пребывая в мечети по улице Д. Менделеева, украл 2 гаджета, принадлежащих одному из прихожан.
Потерпевший, 35-летний махачкалинец, заявил, что во время молитвы положил смартфоны позади себя, дабы они не мешали, но далее их не оказалось на прежнем месте.
«Подозреваемый доставлен в МВД. Как признался преступник, один телефон он продал за 1 500 рублей, другой спрятал в укромном месте, дабы позднее вернуться за ним. Украденное изъято и возвращено владельцу», – отмечает пресс-служба МВД.