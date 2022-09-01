Житель Каспийска будет осужден за незаконную майнинг-ферму

Как показывает следствие, майнинг-ферму из 113 технических аппаратов он разместил в специально оборудованный металлический контейнер с системой охлаждения, а сам контейнер конспирировал на территории объекта строительства.

В результате с октября по декабрь 2021 года обвиняемый причинил энергоснабжающей компании имущественный ущерб на сумму более 1 миллиона рублей, уточнят прокуратура.

Уголовное дело с обвинительным заключением отправлено в Каспийский городской суд, информирует надзорное ведомство.