ЗАМАНА - Житель Каспийска будет осужден за незаконную майнинг-ферму

Житель Каспийска будет осужден за незаконную майнинг-ферму

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01 сентября, 2022. Четверг 17:24
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Житель Каспийска будет осужден за незаконную майнинг-ферму

Жителя Каспийска осудят за причинение ущерба энергоснабжающей компании нелегальной работой криптофермы, информирует пресс-служба Прокуратуры республики.

Житель Каспийска будет осужден за незаконную майнинг-ферму
Происшествия

Как показывает следствие, майнинг-ферму из 113 технических аппаратов он разместил в специально оборудованный металлический контейнер с системой охлаждения, а сам контейнер конспирировал на территории объекта строительства.

В результате с октября по декабрь 2021 года обвиняемый причинил энергоснабжающей компании имущественный ущерб на сумму более 1 миллиона рублей, уточнят прокуратура.

Уголовное дело с обвинительным заключением отправлено в Каспийский городской суд, информирует надзорное ведомство.

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