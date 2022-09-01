ЗАМАНА - Владельца кондитерской в Дагестане будут судить за массовое отравление

Владельца кондитерской в Дагестане будут судить за массовое отравление

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01 сентября, 2022. Четверг 14:13
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Владельца кондитерской в Дагестане будут судить за массовое отравление

Прокуратура отправила в суд уголовное дело о массовом отравлении кондитерской продукцией в Буйнакском районе, информирует пресс-служба надзорного учреждения.

Владельца кондитерской в Дагестане будут судить за массовое отравление
Происшествия

Стоит напомнить, что в период с 19 по 25 июня этого года 36 человек попали в больницу с пищевым отравлением после употребления продукции, купленной в кондитерской в селе Нижнее Казанище.

Уголовное дело было открыто по материалам прокурорской проверки.

Как показывает следствие, местный житель начал производство кондитерских изделий в условиях, которые не соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Буйнакский районный суд для рассмотрения по существу, уточняет ведомство.

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