Пострадавших людей в аварии в Унцукульском районе перевезли в больницу Буйнакска

Автор Дарья |||

Медики борются за жизни 4-х человек, которые пострадали в аварии рядом с селом Гимры Унцукульского района. Троих госпитализировали.