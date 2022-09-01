ЗАМАНА - Пострадавших людей в аварии в Унцукульском районе перевезли в больницу Буйнакска

Пострадавших людей в аварии в Унцукульском районе перевезли в больницу Буйнакска

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01 сентября, 2022. Четверг 10:23
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Пострадавших людей в аварии в Унцукульском районе перевезли в больницу Буйнакска

Медики борются за жизни 4-х человек, которые пострадали в аварии рядом с селом Гимры Унцукульского района. Троих госпитализировали.

Пострадавших людей в аварии в Унцукульском районе перевезли в больницу Буйнакска
Происшествия

Один из пациентов пребывает в крайне тяжелом состоянии, двое — в тяжелом состоянии. Подросток 12 лет сразу после ДТП был перевезен в Детскую республиканскую клиническую больницу. Ребенка прооперировали в экстренном порядке, состояние пациента называют тяжелым, заявляет пресс-служба Минздрава республики.

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