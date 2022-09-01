ЗАМАНА - Прокуратура мониторит ход расследования дела о ДТП в Унцукульском районе с 5 погибшими

Прокуратура мониторит ход расследования дела о ДТП в Унцукульском районе с 5 погибшими

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01 сентября, 2022. Четверг 10:12
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Прокуратура мониторит ход расследования дела о ДТП в Унцукульском районе с 5 погибшими

Прокуратура Дагестана мониторит ход расследования уголовного дела по факту аварии в Унцукульском районе, в результате которого ушли из жизни 5 человек. Об этом информирует пресс-служба надзорного учреждения. 

Прокуратура мониторит ход расследования дела о ДТП в Унцукульском районе с 5 погибшими
Происшествия

В результате трагедии ушли из жизни 5 человек, а 4, в том числе 2 несовершеннолетних, получили травмы, заявляет ведомство.   На место инцидента для координации действий правоохранительных органов прибыл прокурор Унцукульского района. Обстоятельства ДТП выясняются.

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