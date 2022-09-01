Прокуратура мониторит ход расследования дела о ДТП в Унцукульском районе с 5 погибшими

Автор Дарья |||

Прокуратура Дагестана мониторит ход расследования уголовного дела по факту аварии в Унцукульском районе, в результате которого ушли из жизни 5 человек. Об этом информирует пресс-служба надзорного учреждения.