В результате трагедии ушли из жизни 5 человек, а 4, в том числе 2 несовершеннолетних, получили травмы, заявляет ведомство. На место инцидента для координации действий правоохранительных органов прибыл прокурор Унцукульского района. Обстоятельства ДТП выясняются.
Прокуратура мониторит ход расследования дела о ДТП в Унцукульском районе с 5 погибшими
- Автор Дарья
- 01 сентября, 2022. Четверг 10:12
Прокуратура Дагестана мониторит ход расследования уголовного дела по факту аварии в Унцукульском районе, в результате которого ушли из жизни 5 человек. Об этом информирует пресс-служба надзорного учреждения.
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