В дагестанских горах ищут потерявшуюся в лесу учительницу

Школьная учительница, 72-летняя Азза Асхабова, пропала в Цунтинском районе. По сведениям СМИ, вчера, 31 августа, она вместе со своей дочерью и внуком пошла в лес за ягодами на гору Сингурчи.

Там они направлялись в разные стороны, в какой-то момент женщина перестала отзываться. Местные жители отправились на поиски пропавшей учительницы. В поисках принимало участие почти 2 000 человек. С наступлением темноты они приостановились и продолжатся уже сегодняшним утром.





