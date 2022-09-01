ЗАМАНА - В дагестанских горах ищут потерявшуюся в лесу учительницу

В дагестанских горах ищут потерявшуюся в лесу учительницу

Автор
01 сентября, 2022. Четверг 08:15
|||
В дагестанских горах ищут потерявшуюся в лесу учительницу

Школьная учительница, 72-летняя Азза Асхабова, пропала в Цунтинском районе. По сведениям СМИ, вчера, 31 августа, она вместе со своей дочерью и внуком пошла в лес за ягодами на гору Сингурчи.

В дагестанских горах ищут потерявшуюся в лесу учительницу
Происшествия

Там они направлялись в разные стороны, в какой-то момент женщина перестала отзываться. Местные жители отправились на поиски пропавшей учительницы. В поисках принимало участие почти 2 000 человек. С наступлением темноты они приостановились и продолжатся уже сегодняшним утром.


Прочитано 185 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top