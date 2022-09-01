Там они направлялись в разные стороны, в какой-то момент женщина перестала отзываться. Местные жители отправились на поиски пропавшей учительницы.
В поисках принимало участие почти 2 000 человек. С наступлением темноты они приостановились и продолжатся уже сегодняшним утром.
В дагестанских горах ищут потерявшуюся в лесу учительницу
- Автор Дарья
- 01 сентября, 2022. Четверг 08:15
Школьная учительница, 72-летняя Азза Асхабова, пропала в Цунтинском районе. По сведениям СМИ, вчера, 31 августа, она вместе со своей дочерью и внуком пошла в лес за ягодами на гору Сингурчи.
Там они направлялись в разные стороны, в какой-то момент женщина перестала отзываться. Местные жители отправились на поиски пропавшей учительницы.
В поисках принимало участие почти 2 000 человек. С наступлением темноты они приостановились и продолжатся уже сегодняшним утром.
Последнее от Дарья
- Пострадавших людей в аварии в Унцукульском районе перевезли в больницу Буйнакска
- Прокуратура мониторит ход расследования дела о ДТП в Унцукульском районе с 5 погибшими
- Тему недопущения возгорания свалок обсудили в Правительстве Дагестана
- Вопросы недопущения возгорания свалок обсудили в Правительстве РД
- Премьер-министр РД поздравляет с Днём знаний