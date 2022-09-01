В горах Дагестана произошло ДТП с участием трех автомобилей

В результате аварии в Унцукульском районе Дагестана 6 человек скончались и один пострадал, информирует ТАСС, ссылаясь на МВД по региону.

"Случилось ДТП с участием 3-х машин", — заявляет надзорное ведомство.

Изначально информировалось о 5 погибших и одном пострадавшем. Далее в МВД Дагестана добавили, что скончались 6 человек.

"По предварительным сведениям, в Унцукульском районе водитель автомобиля ВАЗ-2112 при осуществлении обгона выехал на полосу встречного движения и врезался в Lada Granta и ВАЗ-21093. В результате ДТП от полученных травм на месте инцидента ушли из жизни 6 человек, один человек получил травмы", — сообщила пресс-служба.