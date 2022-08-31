ЗАМАНА - Более 2000 разовых доз мефедрона изъяли у махачкалинца

Более 2000 разовых доз мефедрона изъяли у махачкалинца

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31 августа, 2022. Среда 16:12
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Более 2000 разовых доз мефедрона изъяли у махачкалинца

У 25-летнего махачкалинца сотрудники МВД выявили более 2000 средних разовых доз мефедрона. Об этом информирует пресс-служба МВД по региону. 

Более 2000 разовых доз мефедрона изъяли у махачкалинца
Происшествия

По сведениям надзорного ведомства, полиция получила информацию, что мужчина мог быть причастен к нелегальной продаже наркотических средств. Дабы проверить подлинность этого сообщения, они установили наблюдение за потенциальным преступником и задержали его.

В квартире, где жил подозреваемый, найден и изъят полимерный пакет с наркотиком «мефедрон» весом 425,47 грамма, который соразмерен 2127 средним разовым дозам.

В отделе МВД он признался, что запрещенные вещества хранил для последующего сбыта наркопотребителям, а инструкции получал от куратора в соцсетях.

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