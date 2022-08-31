Подросток в Дагестане отобрал телефон у знакомого с целью шантажа

Полицейские арестовали 17-летнего юношу из Дербентского района по подозрению в грабеже, информирует пресс-служба МВД по республике.

Выявлено, что 8 августа около 2 часа ночи возле одной из автозаправок в Избербаше подозреваемый применил насилие к 22-летнему парню и украл его смартфон стоимостью 50 000 рублей.

Как обнаружилось, между его братом и пострадавшим была ссора.

В ходе драки злоумышленник решил проучить пострадавшего и забрал его гаджет. В мобильном телефоне, как он заявил, содержалось видео интимного характера, распространением которого он угрожал владельцу смартфона.

Телефон изъят и возвращен владельцу, уточняет МВД.