Выявлено, что 8 августа около 2 часа ночи возле одной из автозаправок в Избербаше подозреваемый применил насилие к 22-летнему парню и украл его смартфон стоимостью 50 000 рублей.
Как обнаружилось, между его братом и пострадавшим была ссора.
В ходе драки злоумышленник решил проучить пострадавшего и забрал его гаджет. В мобильном телефоне, как он заявил, содержалось видео интимного характера, распространением которого он угрожал владельцу смартфона.
Телефон изъят и возвращен владельцу, уточняет МВД.