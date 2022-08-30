В Дагестане драка из-за неправильной парковки закончилась поножовщиной

«25-летний мужчина в ходе ссоры ударил ножом в область грудной клетки 22-летнего парня. В результате второй был госпитализирован», – уточняет ведомство.

В процессе допроса преступник признался, что инцидент случился из-за неправильно припаркованной машины.

«Возвращаясь домой в пьяном состоянии, подозреваемый заметил автомобиль соседа, стоящий впритык к его воротам. Он вытащил нож из кармана и проткнул им колеса машины.

Далее он вызвал соседа на улицу, дабы разобраться. К ссоре присоединился друг автовладельца, ударивший подозреваемого по лицу, чем спровоцировал драку. В результате задержанный ударил ножом оппонента», – заявляет МВД.